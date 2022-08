Palio di Sant’Antonio 2022,VIII edizione. La storia locale nel ricco programma di appuntamenti dal 25 al 27 agosto

Roccamonfina. Ritorna, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, il Palio di Sant’Antonio.

Giunto alla sua VIII edizione, cresce l’attesa per questo evento che – reduce dal successo dell’edizione 2019 – si svolgerà nelle date del 25, 26 e 27 agosto.

A caratterizzare la manifestazione che allieterà sia gli abitanti che i turisti, un ricco programma che si concentrerà in piazza Nicola Amore.

Ad aprire gli appuntamenti in calendario sarà giovedì, 25 agosto, alle ore 18:00, la Santa Messa officiata da Don Angelo Testa e concelebrata da tutti i parroci delle chiese di Roccamonfina. Seguirà il giuramento delle contrade partecipanti (Roccamonfina Centro, Cicioni, Fontanafredda, Gallo, Torano/Filorsi, Garofali) e la benedizione dei rispettivi vessilli. Esibizioni di fachiri, giochi di fuochi e giocolieri faranno da cornice alla mostra “Antichi Mestieri” presso il Castello Baronale Colletta, in cui si potranno rivivere scene di vita medievale con personaggi in costume. Aprirà al pubblico a partire dalle ore 21:00.

Si prosegue venerdì, 26 agosto, alle ore 18:00, lungo via Roma e via Napoli con la sfilata dei gruppi “Sbandieratori dei Casali di Minturno”, Sbandieratori di Amelia” e “Balestrieri di Amelia”, seguita dalla “Gara della Balestra” in piazza Nicola Amore con l’esibizione dei gruppi.

Rievocando una pagina di storia locale la manifestazione rimanda al periodo storico in cui Roccamonfina divenne un feudo di Consalvo De Cordoba, già Duca di Terranova e Sessa Aurunca, dopo la vittoria riportata il 29 dicembre 1503 nella battaglia presso il Fiume Garigliano, teatro dello scontro tra Francesi e Spagnoli per il dominio sul Regno di Napoli.

Sabato 27 agosto il gran finale che ripercorrerà quegli accadimenti.

Alle ore 17:30 la sfilata da via Roma e via Napoli dei gruppi partecipanti, la sfilata del Corteo Storico dei nobili di Roccamonfina e Castrum limitrofi, con l’ingresso del generale Consalvo De Cordoba detto “Il Gran Capitano”.

A seguire il Corteo Storico delle contrade di Roccamonfina. I gruppi partecipanti saranno “Storia Nostra” di Marzano Appio, “Storia Viva” di Tora e Piccilli, gruppo sbandieratori “Santa Rosa” di Viterbo, gruppo folkloristico Equestre di Velletri, e i Trombonieri A.T.C.S. “La Pergamena Bianca” di Cava dei Tirreni.

Alle ore 19:30 sempre in piazza Amore si terrà l’esibizione dei vari gruppi con l’esibizione equestre “La Quintana dei Cavalieri” a cura del gruppo Folkloristico Equestre Velletri.

Subito dopo la proclamazione della contrada vincitrice.

Quest’anno la contrada vincente si aggiudicherà lo splendido Palio realizzato dall’artista roccana Brunella Cirelli.

Un’ opera in cui si intrecciano abilmente maestria e passione, e che ci presenta un cavaliere attorniato dai simboli delle contrade roccane con in alto l’effige di Sant’Antonio da Padova e lo stemma del Comune di Roccamonfina.

Per ulteriori informazioni si possono visitare i canali social dedicati all’evento.