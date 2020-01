Pallavolo. Fermi Tutti!!! La VolAlto scende in campo!!!

La Volalto 2.0 Caserta scenderà regolarmente in campo mercoledì contro Brescia.

“Dopo una lunga riflessione riteniamo giusto scendere in campo, seppur non al completo, alla ripresa del campionato. Una decisione adottata per rispetto ai tifosi casertani e bresciani. E’ l’ennesima manifestazione della volontà dell’unica rappresentante del Sud Italia della serie A1 del volley femminile di voler essere una degna rappresentante del campionato. Il presidente Turco ha parlato con le giocatrici ed ha chiesto loro di difendere sul taraflex l’orgoglio di una società che, seppur da poco affacciata nelle sfere alte del volley italiano, mira a diventarne sempre più protagonista. Al loro attaccamento ed a quello dei veri tifosi della Volalto dedicheremo i nostri sforzi delle prossime settimane, convinti di poter conquistare una salvezza che per noi rappresenterebbe un successo senza precedenti. Non intendiamo mollare di un millimetro per mantenere l’A1”.