Palpeggia due ragazze ed aggredisce pubblico ufficiale.

Nel corso della serata dell’11 luglio, i Carabinieri della Tenenza di Gaeta hanno arrestato un 25enne, proveniente da Caserta, già gravato da precedenti di polizia per violazioni in materia di stupefacenti, per il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari dell’Arma sono intervenuti nei confronti del ragazzo, in un primo momento, a seguito di alcune segnalazioni giunte da alcuni passanti che lamentavano molestie subite in loro danno, mentre si trovavano per strada.

In un secondo momento il giovane è stato identificato anche come autore di alcuni atti sessuali commessi nei confronti di due donne del luogo, vittime di palpeggiamenti.

Motivi per cui, per tali condotte, è stato pertanto deferito all’A.G. ex art. 609 bis c.p. (violenza sessuale) ed in attesa di ulteriori accertamenti, è stato rilasciato su disposizione dell’autorità giudiziaria con contestuale richiesta di emissione di un foglio di via obbligatorio dalla cittadina del Golfo per la durata di anni tre all’autorità amministrativa preposta.