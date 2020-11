Panda si ribalta sulla variante . Illesa la conducente

Di Anna Fiorillo

Caserta- Nella giornata di ieri 20 novembre 2020.

Attimi di paura per un terribile incidente all’uscita della Saint Gobain della Variante.

Una macchina “Fiat Panda” ha perso il controllo a causa dell’asfalto scivoloso si è ribaltata andando oltre il guard rail.

La conducente si chiama Elena di 43 anni, per fortuna è uscita illesa.

Nonostante la terribile dinamica nessun automobilista si è fermato, è intervenuto un contadino che si trovata nella sua campagna, chiamando la polizia e il 115.

Per recuperare la macchina è intervenuta la gru.