Pane e Vesuvio a Montecitorio

Una serata di grande prestigio per l’arte bianca italiana e, in particolare, per le eccellenze del territorio vesuviano.

Oggi, infatti, Ciro Filosa insieme al mastro fornaio Gerardo Falanga e a Nicola Gariglia, presidente dei panettieri di Salerno e pluricampione dei panettoni artigianali, farà il suo ingresso a Montecitorio, nella storica sede della Camera dei Deputati, per partecipare alla degustazione riservata alle migliori 25 aziende d’eccellenza italiane.

Un evento di altissimo profilo che celebra la qualità, la tradizione e l’innovazione del made in Italy agroalimentare e che vede tra i protagonisti Pane e Vesuvio, ambasciatore autentico dei sapori e della cultura del Vesuvio.

Non poteva mancare, infatti, una rappresentanza così fortemente legata al territorio, capace di raccontare attraverso il pane e i prodotti da forno una storia fatta di grani, lievitazioni lente, rispetto delle materie prime e saperi tramandati.

A Montecitorio arriveranno i profumi e i sapori più veri della tradizione napoletana: il casatiello napoletano, simbolo di convivialità e identità; i taralli sugna e pepe, fragranti e intensi; e soprattutto il fiore all’occhiello della produzione, il Pane Integro 48 ore di San Sebastiano al Vesuvio, frutto di una lunga fermentazione naturale e di una filosofia produttiva che mette al centro salute, gusto e territorio.

Essere selezionati tra le migliori eccellenze italiane rappresenta un riconoscimento importante non solo per Pane e Vesuvio, ma per tutto il comprensorio vesuviano, che ancora una volta dimostra di saper esprimere prodotti di altissima qualità, capaci di competere e brillare nei contesti istituzionali più prestigiosi.

Una serata che profuma di pane buono, di passione e di orgoglio, e che conferma come la tradizione, quando è autentica, possa arrivare fino al cuore delle istituzioni italiane.