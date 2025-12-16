Cronaca

Pane e Vesuvio a Montecitorio

le eccellenze del Vesuvio protagoniste alla Camera dei Deputati

Di Nunzia Sannino

Una serata di grande prestigio per l’arte bianca italiana e, in particolare, per le eccellenze del territorio vesuviano.

Oggi, infatti, Ciro Filosa insieme al mastro fornaio Gerardo Falanga e a Nicola Gariglia, presidente dei panettieri di Salerno e pluricampione dei panettoni artigianali, farà il suo ingresso a Montecitorio, nella storica sede della Camera dei Deputati, per partecipare alla degustazione riservata alle migliori 25 aziende d’eccellenza italiane.

Un evento di altissimo profilo che celebra la qualità, la tradizione e l’innovazione del made in Italy agroalimentare e che vede tra i protagonisti Pane e Vesuvio, ambasciatore autentico dei sapori e della cultura del Vesuvio.

 

Non poteva mancare, infatti, una rappresentanza così fortemente legata al territorio, capace di raccontare attraverso il pane e i prodotti da forno una storia fatta di grani, lievitazioni lente, rispetto delle materie prime e saperi tramandati.

A Montecitorio arriveranno i profumi e i sapori più veri della tradizione napoletana: il casatiello napoletano, simbolo di convivialità e identità; i taralli sugna e pepe, fragranti e intensi; e soprattutto il fiore all’occhiello della produzione, il Pane Integro 48 ore di San Sebastiano al Vesuvio, frutto di una lunga fermentazione naturale e di una filosofia produttiva che mette al centro salute, gusto e territorio.

 

Essere selezionati tra le migliori eccellenze italiane rappresenta un riconoscimento importante non solo per Pane e Vesuvio, ma per tutto il comprensorio vesuviano, che ancora una volta dimostra di saper esprimere prodotti di altissima qualità, capaci di competere e brillare nei contesti istituzionali più prestigiosi.

Una serata che profuma di pane buono, di passione e di orgoglio, e che conferma come la tradizione, quando è autentica, possa arrivare fino al cuore delle istituzioni italiane.