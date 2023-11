Panetteria-ristorante di San Nicola la Strada in fiamme.

Prima di mezzanotte di venerdì 24 novembre i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, sono intervenuti in via Pertini a San Nicola la Strada al confine con Capodrise, per domare un incendio sviluppatosi in un noto panificio e ristorante, della zona, Pane Gusto e Fantasia.

Le fiamme, che si erano sviluppate da una cappa del forno, minacciavano di propagarsi al resto del locale, mentre la cucina era completamente invasa dal fumo.

I vigili del fuoco, con il loro tempestivo intervento, hanno evitato il peggio e hanno spento l’incendio, mettendo in sicurezza l’intera struttura.