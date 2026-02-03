Panettiere trovato morto nel suo negozio a Sarno: fermato un 33enne

SARNO (SA)– Tragedia nella notte del 2 febbraio, quando un panettiere di 60 anni, Gaetano Russo, è stato trovato senza vita all’interno della sua panetteria. L’allarme è scattato intorno alle 00:45, quando gli agenti di polizia, giunti sul posto dopo una segnalazione, hanno rinvenuto il corpo dell’uomo nel retrobottega dell’esercizio commerciale.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo potrebbe aver avuto un violento alterco con il suo aggressore poco prima dell’omicidio. Gli elementi raccolti nelle prime ore dell’indagine hanno infatti suggerito la presenza di una lite degenerata in maniera improvvisa e drammatica.

Poco distante dal luogo del delitto, le forze dell’ordine hanno individuato un uomo di 33 anni in evidente stato confusionale. Le verifiche immediatamente avviate hanno portato gli investigatori a ritenere che fosse lui il responsabile dell’uccisione del panettiere. Il giovane è stato quindi fermato e condotto in commissariato per ulteriori accertamenti.

Gli inquirenti stanno ora lavorando per chiarire il movente dell’aggressione, che al momento sembra riconducibile proprio al litigio avvenuto tra i due poco prima della tragedia. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e definire le responsabilità.

Articolo di Susy Cepollaro.

Foto dal web