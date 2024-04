Paolo Santonastaso F.D.I. : “mancata pubblicazione verbali di gara Comune di Caserta”

È preoccupante che a Caserta quasi sempre i verbali di gara non siano pubblicati.

Eppure l’Anac, da ultimo, è stata molto chiara con le due delibere n. 434 del 19.9.2023 e n. 601 del 19.12.2023, con le quali l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sottolineato che sussiste l’obbligo di pubblicare i verbali di commissione di gara sul sito istituzionale dell’Amministrazione.

Questo perché, se manca la pubblicazione, viene meno uno strumento fondamentale di controllo della legittimità dell’azione amministrativa.

E, soprattutto, viene meno la trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo, principale, di tutelare i diritti dei cittadini casertani.

Pertanto, ho provveduto a presentare una interrogazione che si tratterà in Consiglio il prossimo 2 maggio.

Avv. Paolo Santonastaso

Capogruppo FDI Comune di Caserta