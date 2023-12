Paolo Santonastato: “Fondi regionali per Natale. A SALERNO 2 MILIONI SOLO PER LE LUCI D’ARTISTA, A CASERTA LE BRICIOLE”.

Il Natale è oramai alle porte, ma l’aria natalizia a Caserta si sente poco. I commercianti casertani, già in trincea tra la concorrenza dei centri commerciali e la poca se non nulla attrattività turistica di una città priva di servizi e decoro, fanno quello che possono, gettando il cuore oltre l’ostacolo, costretti, come ogni anno, ad autotassarsi per rendere decorosa ed illuminare qualche via del centro a causa di un’Amministrazione comunale inesistente. Basti pensare, tra l’altro, al caso eclatante del Capodanno che non si festeggerà per un presunto problema di sicurezza che sembra persistere solo all’ombra della Reggia.

Eppure a pochi chilometri da noi, a Salerno, l’economia gira, e come se gira, con le oramai famose Luci d’Artista, che attraggono migliaia di turisti e per le quali ogni anno la Regione Campania stanzia 2 MILIONI di euro. A Caserta, invece, arrivano solo le briciole. Ciononostante, dal 2016 ininterrottamente il Sindaco di Caserta ed il Presidente della Regione Campania sono sempre gli stessi, dello stesso partito, del PD, o “nonostante il PD”, di centrosinistra. Ed allora avrebbe dovuto funzionare la cosiddetta filiera istituzionale, la quale, evidentemente, si è persa per strada, o meglio, quantomeno nel Comune capoluogo, non è mai arrivata.

Insomma, un paradosso al quale siamo abituati, che cade come un macigno sulle spalle dei casertani.