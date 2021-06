“Pappa municipale e moscerini”. Ciro Guerriero replica a Mario De Florio

Caserta. ” Ha ragione Mario De Florio, Presidente della Cisas , a dire che ci sono tanti approfittatori che si vogliono candidare solo per trovare un’occupazione stabile“.

Con queste parole il candidato Sindaco di Caserta Kest’ E’ Ciro Guerriero replica a Mario De Florio, padre di Michele , Presidente del Consiglio comunale uscente .

Mario De Florio , infatti , ha diramato una nota stampa molto dura nei confronti degli attuali aspiranti alla carica di Sindaco di Caserta. “Aumenta la quantità ma non la qualità degli aspiranti sindaci di Caserta, – si legge nella nota-. Si vede che la pappa municipale attira anche i moscerini, che si riproducono sempre di più”.

Non si è fatta attendere la risposta di Ciro Guerriero :Non essendo il mio caso mi auguro che De Florio (il quale potrebbe anche guardare in casa sua, a suo figlio Michele che ha guidato in questi 5 anni in maniera scandalosa il consiglio comunale) voglia fare i nomi e i cognomi di questi approfittatori. In caso contrario la sua breve nota risulterebbe altamente diffamatoria e come tale, agirò di conseguenza a tutela della mia persona e della mia credibilità invitando anche gli altri candidati a fare altrettanto. Non è più tempo di sparare nel mucchio ma di essere chiari con i casertani“.