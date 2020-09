“PARAPIGLIA COVID-19 ALL’OSPEDALE DI CASERTA”

Caserta.Nella tarda serata di ieri, alle 21,40 circa, all’esterno del pronto soccorso del nostro ospedale cittadino, un giovane di circa 30 anni ha creato un parapiglia tra gli astanti dopo aver appreso che alla propria congiunta, verosimilmente la fidanzata, così come riferito da alcuni testimoni, era stata diagnosticata la presenza del virus Covid-19 nell’organismo a seguito dell’esame eseguito dai sanitari, tramite il “tampone naso-faringeo”.

La reazione del giovane è scattata dopo che il medico di turno, gli ha comunicato che la congiunta sarebbe stata trasferita e ricoverata in un ospedale covid, mentre lui avrebbe dovuto allontanarsi immediatamente dal pronto soccorso, recarsi al proprio domicilio e mettersi in quarantena.

A quel punto il giovane ha alzato la voce, inveendo contro il medico, il personale paramedico li presente e la guardia giurata, affermando, così come riferito dai testimoni: “io non vado da nessuna parte, da qui non mi muovo”!

Preso atto che l’uomo non aveva alcuna intenzione di allontanarsi, i sanitari hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine: difatti, di lì a poco, alle 22,15 circa, sono arrivate sul posto due volanti della Polizia di Stato e gli agenti hanno fatto allontanare il giovane.

Piu’ tardi, alle 23,55 circa, la ragazza risultata essere infetta dal virus è stata trasferita con un’ambulanza anti-covid presso un vicino nosocomio covid.

Siamo certi che la direzione sanitaria dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, ha impartito le direttive per la puntuale disinfezione degli ambienti, probabilmente contaminati dal virus Covid-19, a seguito di eventi come questo riportato.