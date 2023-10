Parcheggi ed aree di sosta temporanee relative alla Città di Caserta”.Il Centro-destra chiede consiglio comunale monotematico

Caserta. Il centro destra si stringe intorno alla richiesta del Consiglie Comunale di Fratelli D’Italia Pasquale Napoletano e chiede ad Convocazione Consiglio Comunale monotematico sulla questione “Parcheggi ed aree di sosta temporanee relative alla Città di Caserta”

Crediamo sia quantomeno opportuno informare puntualmente la cittadinanza, ad oggi resa edotta (per usare un eufemismo) della situazione solo da qualche dichiarazione a mezzo stampa che genera più dubbi rispetto a quelli che dovrebbe dissipare.

Da settimane infatti regna sovrana la confusione, lo sconforto e una profonda preoccupazione per l’attuale scenario. In questi giorni stiamo assistendo ad uno spettacolo mortificante per ogni casertano, e se vogliamo, anche per i nostri turisti. Molteplici gli episodi che evidenziano un sistema annunciato come smart, ma sostanzialmente fallito già nel suo esordio, privo com’è del minimo anche promesso, oltre che della necessaria fruibilità, di utilizzo e di pagamento, attraverso la connessione a sperimentate piattaforme nazionali peraltro note a turisti italiani e stranieri.

Chiediamo insomma che si avvii una discussione pubblica nella sede opportuna, il Consiglio Comunale, dove ci si possa render conto dello stato dell’arte delle aree a parcheggio e le ipotesi di risoluzione delle problematiche che sono al vaglio dell’amministrazione comunale, e non per ultime, le contromisure poste in essere ad oggi per cercare di mitigare il disagio e la preoccupazione in cui versa la cittadinanza, anche in relazione degli aumenti delle tariffe per i residenti ( nessuno ne ha inteso la ratio) e per l’infrazionabilita’ di quella oraria, relativamente alla prima ora.