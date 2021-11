Parcheggi gratuiti ai disabili anche sulle strisce blu. Lo chiede il consiglio comunale

Maddaloni. Il consiglio comunale all’unanimità, con una mozione ad hoc chiede al Sindaco e alla giunta comunale a mettere in atto le iniziative più idonee affinché venga ripristinato il parcheggio completamente gratuito, sugli stalli di sosta a pagamento presenti sul territorio comunale, per le auto ibride o elettriche ed i veicoli in uso ai portatori di handicap.

Chiedono inoltre che tali esenzioni vengano rilasciate su richiesta del possessore dell’auto appartenente alle suddette categorie. Il tagliando di esenzione dovrà essere esposto in maniera visibile dal parabrezza in modo da poter testimoniare il beneficio concesso.

Fermo restando che rimane in capo all’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga opportuno ed in caso di esigenze di particolare rilevanza, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare gli orari di validità della sosta nelle strisce blu, le tariffe, nonchè il numero degli stalli di sosta a pagamento precisando che tali modifiche saranno approvate con atti propri del Comune e non potranno dar luogo ad alcuna ulteriore pretesa economica da parte del Concessionario”.