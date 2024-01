PARCHEGGIO NELLE STRISCE BLU: da oggi ATTIVO IL PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO E CARTE DI CREDITO. SANZIONI PER CHI IMPEDISCE L’ACCESSO AGLI STALLI A PAGAMENTO

Caserta. A partire da oggi, mercoledì 24 gennaio, sarà possibile pagare il parcheggio all’interno

delle strisce blu anche adoperando le carte di debito e le carte di credito. Questa modalità

di pagamento si aggiunge a quelle già disponibili, ovvero i contanti e le app già

precedentemente utilizzate (Easypark e Telepass). Nella giornata di domani, quindi, tutti i

parcometri saranno in grado di offrire ai cittadini questa nuova possibilità per il pagamento

della sosta.

Nel frattempo, il Sindaco Carlo Marino ha firmato tutti i decreti che conferiscono al

personale della società concessionaria del servizio di sosta a pagamento la possibilità di

poter elevare sanzioni non solo all’interno delle strisce blu ma anche a chi sosterà in

doppia fila, sulle strisce pedonali o in divieto di sosta, qualora dovesse impedire l’accesso

agli stalli a pagamento.

Intanto, proseguono le altre attività relative al progetto della nuova mobilità nella città di

Caserta. Prossimamente, saranno installati due autovelox sui tratti della Variante Anas

ricadenti nel territorio del comune di Caserta, mentre un terzo apparecchio sarà mobile e

verrà messo nella disponibilità della Polizia Municipale. Per quanto concerne la mobilità

sostenibile, poi, entro il 1° marzo arriveranno 150 monopattini e invece entro il mese di

giugno saranno messe a disposizione 50 biciclette elettriche e 25 scooter, anch’essi

alimentati a batteria. Tutti i mezzi saranno allocati presso gli stalli che negli anni precedenti

sono stati utilizzati per ospitare i monopattini.