Parcheggio Pollio. Michele Picozzi :” la salvaguardia del lavoro non ha colore politico”

Caserta. Continua la nostra inchiesta sul parcheggio dell’ ex caserma Pollio di Via Vittorio Veneto, il quale, come noto, è stata transennato dalla Polizia Municipale lo scorso 22 gennaio in seguito alla scadenza della proroga di affidamento che l’ amministrazione comunale aveva concesso alla società gestente Sea Services S.R.L. terminata il 21 gennaio . In seguito alla chiusura del parcheggio ,la Sea Service S.R.L. ha fatto pervenire ai suoi dipendenti , circa 14, la lettera di licenziamento per giusta causa.

Per onore di cronaca vogliamo ricordare a chi legge che l’ Amministrazione comunale ,lo scorso mese di novembre aveva espletato una manifestazione d’ interesse alla quale avevano partecipato un buon numero di società disposte a subentrare alla Sea Services nella gestione del parcheggio . A quella manifestazione d’interesse pero’, non è stato dato più nessun seguito .da qui la nuova, ulteriore, proroga alla società gestente , la scadenza della stessa , e il triste epilogo dei licenziamenti.

Nei giorni scorsi avevamo interpellato il rappresentante sindacale-provinciale della Fiadel Michele Picozzi il quale ci aveva manifestato, in primis la legittima preoccupazione dei lavoratori e , in seguito, informati della richiesta d’ incontro che il Sindacato aveva inviato al Sindaco Carlo Marino , al Dirigente comunale Francesco Biondi e all’ Assessore al ramo Emiliano Casale.

Da quel giorno niente sembra essere cambiato , a comunicarlo alla nostra redazione è stato lo stesso rappresentante sindacale Michele Picozzi :

“siamo molto preoccupati – ha dichiarato Picozzi– secondo fondati rumors sembra che il Dirigente Comunale Francesco Biondi sia intenzionato ad affidare temporaneamente , per 30 giorni , l’ area parcheggio ad una nuova società. Chiediamo , in modo deciso, che qualsiasi tipo di concessione , sia essa momentanea o definitiva, preveda il rintegro immediato di tutta la forza lavoro. Alla nostra richiesta d’ incontro l’ amministrazione comunale non ha ancora risposto e, nonostante l’inevitabile stato di agitazione dei lavoratori, restiamo fiduciosi sul fatto che lo possa fare la prossima settimana . Dal Sindaco Carlo Marino ci aspettiamo che convochi un tavolo istituzionale e soprattutto che tranquillizzi, tutti i dipendenti licenziati, sul loro futuro lavorativo. Chiediamo che la nostra battaglia sia sostenuta da tutte le forze politiche presenti al consiglio comunale perché ,siamo convinti che la salvaguardia dei posti di lavoro è una questione di tutti e non ha colore politico. Voglio ribadire – conclude il rappresentante sindacale– due cose importanti – in primis che molti lavoratori svolgono la loro mansione di addetti alla sosta da piu’ di 20 anni ,Il rapporto di lavoro è iniziato con la società Caserta Nuova ed è proseguita ,successivamente ,con la Sea Services S.R.L ,alla quale ,nel contratto di passaggio di gestione da una società all’ altra, fu imposta una clausola dall’amministrazione dell’ allora Sindaco Pio Del Gaudio , che prevedeva per la società subentrante , l’ assunzione improrogabile dell’ intera forza lavoro e nessun licenziamento. La seconda , ma non per importanza, che in questa storia non potranno sicuramente essere i lavoratori a pagare per colpe che non hanno. Non sappiamo e ,forse non ci è dovuto sapere ,perchè l’ Amministrazione Comunale .in seguito alla manifestazione d’ interesse, molto partecipata, organizzata nello scorso mese di novembre , non abbia espletato la gara di affidamento. Sappiamo invece che difenderemo i posti lavoro ad oltranza e dai prossimi giorni insisteremo affinchè il Sindaco Carlo Marino e l’Assessore Emiliano Casale ascoltino le nostre legittime ragioni.”