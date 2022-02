Parcheggio Pollio riapre lunedì’ : i lavoratori della TMP solidali con quelli licenziati dalla Sea Services

Caserta. Da lunedì 7 febbraio , dopo 15 giorni di chiusura forzata , il parcheggio dell ‘ex Caserma Pollio sarà’ riaperto al pubblico.

E’ oggi a notizia che il Dirigente Comunale Francesco Biondi ha concesso l’area di Via Vittorio Veneto in affidamento temporaneo alla TMP che , come noto ,in citta’ gestisce già’ il parcheggio delle auto all’ interno delle strisce blu.

A chiamare la nostra redazione sono stati i rappresentanti sindacali SGB e della SEAL i quali , a nome e conto di tutti i lavoratori della TMP, hanno voluto manifestare la massima solidarietà’ alle 14 persone che ,da sempre ,hanno lavorato in quell’area e che ,dal 22 gennaio ,risultano essere stati licenziati dalla Sea Services SRL , società’ che ha gestito il parcheggio fino al 21 gennaio.

“ Siamo dispiaciuti tantissimo per i nostri amici e colleghi – hanno dichiarato- a loro la nostra piena solidarietà’ . Noi siamo dipendenti della TMP e se l’azienda ci chiede di spostarci su quell’ area dobbiamo farlo senza poter entrare nel merito . Speriamo soltanto che il tempo possa ridare alle persone licenziate la possibilità’ di ritornare a lavorare “.