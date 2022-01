Parcheggio Pollio : scade la proroga e la Polizia Municipale transenna l’ entrata

Caserta. Il parcheggio dell’ ex Caserma Pollio ,sita in Via Vittorio Veneto ,da oggi non è più accessibile alle auto, a proibirne l’ entrata è stata la Polizia Municipale di Caserta dopo il mandato firmato dal Comandante Luigi De Simone.

Procediamo con ordine.

Il Parcheggio Pollio ,si trova a pochi metri dalla Reggia Borbonica ed è gestito dalla Sea Service SRL di Gaetano Scarpato . Ieri ,venerdì 21 gennaio, era l’ ultimo giorno di proroga, l’ennesima , che ,dopo la scadenza del contratto ,l’ amministrazione comunale aveva concesso alla società gestente ,in attesa di espletare la gara che avrebbe dovuto di fatto decretare la nuova gestione dell’ area.

Oggi , sabato 22 gennaio, la Polizia Municipale è intervenuta sul posto e ha provveduto a transennare l’entrata del parcheggio impedendo alla Sea Service Srl di svolgere l’ attività lavorativa che ,da oggi ,sarebbe risultata priva di ogni autorizzazione.

Il provvedimento ha creato non pochi disagi agli automobilisti ,soprattutto a quelli che, con la Sea Service Srl avevano contratto e già pagato l’abbonamento mensile e che, al loro arrivo, si sono visti negare l’ accesso al parcheggio .

Discorso a parte invece va fatto per i lavoratori , circa 13/14, i quali si sono visti arrivare presso le proprie abitazioni , la lettera di licenziamento dalla ditta che , non gestendo più lo spazio , ha potuto esercitare il diritto di licenziare i dipendenti per giusta causa.

Per onore di cronaca vogliamo ricordare a chi legge che , inseguito alla pandemia,una parte dei lavoratori della Sea Service SRL ,era gia’ stata collocata dall’azienda in cassa integrazione ,fra l’ altro scaduta il 31 dicembre 2021 .

A questo punto non resta che aspettare i provvedimenti che intende prendere l’ Amministrazione Comunale , tenendo presente che, già da tempo, avrebbe dovuto espletare la gara per affidare l’ area ,in considerazione anche del fatto che in passato c’era stata una manifestazione d’ interesse alla quale avevano partecipato alcune aziende fra le quali la stessa Sea Service SRL.

I lavoratori a questo punto sono in attesa delle decisioni del Sindaco Carlo Marino anche perché, molti di loro svolgono la mansione di vigilanti e addetti al parcheggio da piu’ di 20 anni e dopo la brutta esperienza della cassa integrazione sperano di rientrare a pieno regime con quella che sarà la nuova ditta subentrante .