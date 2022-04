Parco Cerasola: presto , una piazza attrezzata con playground e giochi inclusivi.. La soddisfazione di Iannucci

Il Comune d Caserta ha consegnato questa mattina alla ditta assegnataria dei lavori l’area nella quale sorgerà a Parco Cerasola, in via Cilea, una piazza attrezzata con playground e giochi inclusivi.

A diffondere la notizia e’ stato il consigliere comunale Gianluca Iannucci che con un post in rete ha evidenziato tutta la sua soddisfazione : “non potete immaginare quanto sono felice/ ha dichiarato- vi avevo raccontato in passato di questo progetto e ci ho sempre creduto .Oggi per il nostro quartiere è un giorno di festa.

Lasciatemi ringraziare il Sindaco Carlo Marino, alla nostra Amministrazione e a tutti coloro che hanno lavorato per giungere a questo traguardo”.