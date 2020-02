Parco MECOS, non arriva l’acqua al 4° e 5° piano a causa di un guasto nella rete idrica pubblica

SAN NICOLA LA STRADA – Alcuni condomini residenti nel Parco MECOS sito sul Viale Carlo III^ in territorio di San Nicola la Strada, quasi a ridosso dell’incrocio con Capodrise e a fianco del distributore di carburante dell’AGIP lamentano di ben 5 mesi che l’acqua non arriva al quarto e quinto piano del fabbricato nelle ore di punta.

L’Amministratore condominiale ha interessato l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Vito MAROTTA, con svariate PEC. Anche alcuni condomini hanno personalmente colloquiato con il primo cittadino che ha assicurato verbalmente il suo intervento presso l’ufficio tecnico. Ciò nonostante, dopo 5 mesi di tentativi da parte dei tecnici del comune nel trovare la perdita di acqua, questi ultimi non sono riusciti a risalire alla causa. L’unico fatto certo, mi hanno fatto sapere i condomini è che la pressione a terra è pari 1.2 bar, mentre, secondo loro, per legge dovrebbe essere almeno pari a 3.5 bar.



Sembra che la perdita non sia nel palazzo ma, piuttosto, nella rete idrica. “Possibile mai” – ci hanno detto – “che dopo 5 mesi i tecnici del Comune non l’hanno trovato???”. Se, come sembra, la causa è una perdita nella condotta comunale è necessario ed urgente individuare il punto esatto dove finisce l’acqua della condotta.

Infatti, se l’acqua non esce in superficie vuol dire che si infiltra nella falda sotterranea e ciò potrebbe essere un campanello di allarme perché potrebbe rendere il terreno sottostante soggetto a “SMOTTAMENTI” con conseguenze inimmaginabili per la salute dei cittadini. I Comuni ben organizzati, e che tengono in considerazione i propri Cittadini, forniscono l’acqua ad una pressione della condotta comunale tale che possa arrivare fino all’ultimo piano del fabbricato al più elevato livello, in modo che l’acqua, esca dai rubinetti.



I condomini ci hanno riferito che “…. essendo il problema circoscritto ad un solo condominio ed ai piani alti dal quarto in poi, NON fa notizia”. Forse, ma il mio suggerimento è quello di rivolgersi ai Vigili del Fuoco affinché la situazione non diventi una tragedia.