Parete, i risultati delle elezioni Forum dei giovani

Dopo settimane di attesa nella giornata di ieri, presso la sala polifunzionale in Piazza Berlinguer, si sono tenute le elezioni del forum dei giovani di Parete, relative alla carica di coordinatore, vice coordinatore e segretario del forum.

Sono risultati eletti come coordinatore del Forum: Salvatore Di Gaetano (in foto) che ha espresso immediatamente la sua soddisfazione per il risultato raggiunto e ha ringraziato il Sindaco e la delegata alle politiche giovanili per l’istituzione del forum e i consiglieri stessi del forum, sottolineando che il suo sarà un impegno costante e deciso affinché i giovani paretani possano avvicinarsi sempre più alla vita politica e amministrativa della nostra città partendo da iniziative che riescano a coinvolgere tutti e non lascino nessuno da solo.

Eletti, invece, come Vice-coordinatore Alessandro Afratellanza e come segretario del forum dei giovani, Daniele Molitierno.

Tra i primi impegni assunti dagli eletti, emerge soprattutto la voglia di dare maggiore pubblicità a questo organo e alle relative iniziative, al fine di riportare i giovani al centro dell’agenda politica di Parete.