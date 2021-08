Parete, Mary Diana si candida nella lista di Gino Pellegrino

Parete– Pubblichiamo il comunicato di Maria Rotonda Diana, con il quale comunica la sua candidatura per le prossime elezioni amministrative a sostegno di Gino Pellegrino.

“Carissimi, dopo l’esperienza della mia prima candidatura, convinta che ognuno di noi sia chiamato a fare la propria parte per la crescita civile e morale della nostra città, desiderosa di mettere le mie energie al servizio di tutti, comunico la mia CANDIDATURA per le prossime elezioni amministrative a sostegno dell’attuale sindaco Gino Pellegrino.

Questi 5 anni non sono trascorsi invano, sono serviti per conoscere, al fianco dell’attuale amministrazione, le dinamiche della nostra città, ma anche le criticità che ancora la contraddistinguono, nonostante tante già siano state risolte.

Oggi sento tutto l’entusiasmo e la gioia per poterci riprovare.

Impegno, questo, che non posso portare avanti da sola, ma che richiede il contributo di ognuno di voi nell’individuare le urgenze e le necessità che bisogna affrontare per migliorare la nostra Parete.

La necessità della collaborazione di tutti è una convinzione per cui mi sono sempre battuta.

Confrontarsi, esprimere le proprie opinioni è sempre occasione di crescita e non di divisione.

Vi chiedo di non farmi mancare il vostro sostegno e di farmi sentire la vostra vicinanza con suggerimenti e proposte.

Insieme riusciremo a raggiungere NUOVI ed entusiasmanti TRAGUARDI!

Mary Diana”