Parete- Ultimata la Villa comunale

Parete-Pubblichiamo il post del sindaco Gino Pellegrino

“Ultimata la nuova Villa comunale intitolata ai Caduti sul lavoro.

Comprende spazi per le attività sportive dei ragazzi del Liceo Scientifico e per chiunque voglia fare sport, un tavolo di ping pong, una moderna e colorata area giochi per i bambini, un campo di bocce e un’area per i nostri amici a quattro zampe. Uno spazio urbano pensato per le diverse generazioni.

Ci sono alberi di nuova piantumazione e tanto verde per chi desidera rilassarsi o passeggiare.

Questo notevole intervento di rigenerazione ha consentito di realizzare un bellissimo e ampio spazio verde che ci auguriamo diventi luogo di svago, rivitalizzazione e aggregazione per la nostra città.

Dopo questo lungo triste periodo speriamo che esso possa rappresentare l’inizio della rinascita post-covid per la nostra comunità e non solo.

Abbiatene cura

Progettisti:

Arch. Giuseppe Albanese

Arch. Irene Orabona

Arch. Pina Diana

Ing. Marco Pagano

Geom. Antonio Iovine

Progetto del Paesaggio Arch. Claudia Landi

Ph Raffaele Mariniello

Ph aeree Nicola Tesone”

FOTO