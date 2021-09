Parte bene la stagione della Maddalonese. Tutto facile contro il Barano

Non poteva certo partire in maniera migliore la stagione della Maddalonese. Io grande protagonista di giornata e fava autore di una doppietta. Vittorie anche anche per la Frattese di Floro Flores che vince 0-4 in trasferta.

Risultati 1 giornata eccellenza Campania girone B: Albanova-Neapolis 2-0, Barano-Maddalonese 1-6, Ercolanese-Frattese 0-4, Napoli-Mondragone 1-0, Napoli nord-Ischia 1-2, Puteolana-Sant Antonio 5-0, Real Forio-Savoia 4-0

Classifica: