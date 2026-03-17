Parte da Sessa Aurunca il tour della UIL FP Caserta su sicurezza del lavoro e benessere organizzativo

Il recente comunicato della UIL FP Caserta sulle condizioni del lavoro pubblico ha registrato numerose visualizzazioni e significativi apprezzamenti da parte del personale degli uffici pubblici della provincia, segno evidente di un disagio diffuso che chiede attenzione, ascolto e rappresentanza.

Particolarmente rilevante è stato il riscontro arrivato dal territorio di Sessa Aurunca e dai comuni limitrofi, dove diversi dipendenti hanno contattato il sindacato per segnalare criticità legate alla sicurezza sul lavoro e, più in generale, al benessere organizzativo all’interno degli uffici.

Le segnalazioni riguardano ambienti di lavoro non sempre adeguati, assetti organizzativi in difficoltà, carichi di lavoro sbilanciati e condizioni che finiscono per incidere non solo sulla serenità professionale dei dipendenti, ma anche sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.

Per questa ragione la UIL FP Caserta ha deciso di partire proprio da Sessa Aurunca con un tour di verifica e ascolto sui luoghi di lavoro, con l’obiettivo di accertare direttamente le situazioni segnalate, stabilire un contatto immediato con i lavoratori e rafforzare la presenza sindacale nei territori in cui il disagio appare più evidente.

«Quando un comunicato riceve tanta attenzione da parte dei lavoratori significa che ha intercettato un problema reale. E quando da un territorio come Sessa Aurunca arrivano richieste di ascolto e tutela, il sindacato ha il dovere di esserci, subito e sul posto», afferma il Segretario generale Domenico Vitale.

L’iniziativa non si limiterà a una presa d’atto delle criticità, ma prevederà sopralluoghi, incontri con il personale e interlocuzioni con le amministrazioni interessate, con l’obiettivo di avviare azioni concrete per il rafforzamento dei presìdi di sicurezza e per il miglioramento dell’organizzazione del lavoro.

Il tour rappresenterà anche un’occasione per raccogliere ulteriori elementi, verificare le condizioni segnalate e trasformare il malessere diffuso in un percorso di tutela reale, capace di incidere sulle condizioni di lavoro e sulla dignità professionale dei dipendenti pubblici.

«La UIL FP non vuole limitarsi a registrare il disagio — continua Vitale — ma entrare nei luoghi di lavoro, ascoltare i lavoratori, verificare i problemi e aprire un confronto serio per ottenere miglioramenti concreti sul piano della sicurezza, dell’organizzazione e del rispetto della persona».

Per la UIL FP Caserta il messaggio che arriva da Sessa Aurunca è chiaro: quando i lavoratori trovano un sindacato presente e credibile, la domanda di tutela emerge con forza.