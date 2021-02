Parte dal 1 marzo il nuovo calendario di conferimento dei rifiuti.

Maddaloni. “Grande riscontro da parte dei cittadini per la giornata di raccolta straordinaria degli oli esausti, degli abiti usati e degli elettrodomestici nell’area della fiera settimanale.” Questo il primo commento a caldo del funzionario Arturo cerreto, in merito alla seconda giornata, nel mese di febbraio, organizzata per raccogliere alcune tipologie di rifiuti che non sono interessate dal porta a porta. L’isola ecologica è tuttora chiusa per lavori di adeguamento, ma intanto si è potuto smaltire un pò di rifiuti speciali grazie a questa iniziativa. Ciò, non stante, nelle strade della città, senza alcuna distinzione di quartieri, di centro o di periferia, si continua a sversare in maniera selvaggia. Un’impresa ardua censire i cumuli sia per tipologia che per strada, nonostante tanti cittadini onesti e dotati di senso civico, quotidianamente, denuncino, attraverso i social, anche con foto, lo scempio di cui la città è vittima.

Intanto partirà lunedì 1 marzo il nuovo calendario dei conferimenti. Saranno introdotte giornate differente per olii, abiti e RAEE.