Parte dalla Reggia di Caserta Il giro dei Tre Mari. A Maddaloni l’arrivo e la premiazione.

Maddaloni. In questi giorni è stato ultimato il programma della 13 esima edizione del giro vespistico dei Tre Mari.

Padrone di casa che ospiterà partenza ed arrivo dell’evento il presidente del Vespa Club Maddaloni Vincenzo D’Angelo. L’organizzazione è stata a cura del presidente del Vespa Club di Reggio Calabria Vincenzo Vitrioli che è anche componente del Vespa Club d’Italia.

Il giro si svolgerà dal 26 al 29 agosto. La partenza avverrà dall’incantevole Reggia di Caserta il pomeriggio del 26 agosto. si proseguirà poi per Napoli dove ci si imbarcherà per Palermo. Tappa in Sicilia, quindi in Calabria. Si continuerà verso la Puglia per rientrare infine in Campania. L’ arrivo avverrà sabato sera alle ore 21.30 e la premiazione ci sarà domenica 29 agosto alle ore 10.00 nel cortile della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni. La Campania, con Caserta e Maddaloni apertura e chiusura di un evento straordinario che appassiona tutti, non solo i soci del 2 ruote più affascinante della storia. Certamente anche questa edizione sarà caratterizzata dal clima di passione ed amicizia che la scintillante motoretta di casa Piaggio è in grado di evocare.