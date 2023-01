Parte il ciclo di incontri sull’educazione finanziaria

Il Dipartimento Famiglia e Pari Opportunità di Meritocrazia Italia, con la Caritas della Diocesi di Aversa e l’associazione Artedonna.ETS ha avviato in Campania un ciclo di incontri sull’educazione finanziaria, con il supporto del consulente finanziario patrimonialista Giovanni Cammisa. L’obiettivo è fornire un supporto alle famiglie in un periodo di crisi e difficoltà. Siamo passati infatti con una celerità incredibile dalla pandemia all’inflazione.

Gli incontri si terranno con una periodicità bimestrale e verteranno sulle seguenti tematiche:

– Dalla Pandemia all’inflazione;

– Pensione integrativa;

– Tutele patrimoniali;

– Mutui per acquisto casa;

– Conti correnti;

– Patto di famiglia;

– Fondo patrimoniale;

– Trust;

– P.I.R. ;

– Redazioni testamentarie;

– Amministrazione di sostegno;

– Unioni Civili e contrato di convivenza .

Nonostante si approcci ad argomenti che richiedono un certo “tecnicismo”, si userà un linguaggio semplice e accessibile a tutti proprio per favorire la più larga partecipazione.

Il primo incontro è fissato in data 27 gennaio 2023 ad Aversa presso la Sala Convegni di Fideuram Intesa San Paolo Private Banking, via Vittorio Veneto (Palazzo Romano), alle ore 18:00.