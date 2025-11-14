Parte il progetto illuminiamo Napoli.

“Quest’anno abbiamo voluto sostenere fortemente il Comune con uno stanziamento di 3 milioni di euro per consentire la realizzazione del grande progetto Illuminiamo Napoli 2025 –ha affermato il–. La città brillerà a festa nelle sue piazze principali, in ogni quartiere, nelle vie dello shopping e negli itinerari turistici. In questo modo rispettiamo la mission dell’Ente che è quella di promuovere e favorire le attività commerciali che attendono con molto interesse il periodo natalizio. Abbiamo voluto che la programmazione dell’iniziativa si svolgesse nei tempi giusti per consentire agli operatori turistici di poterne sfruttare le potenzialità, promuovendola nei circuiti internazionali”.

“Sono particolarmente soddisfatto del protocollo con la Camera di Commercio per illuminare a festa le strade di Napoli durante le festività natalizie –ha detto il Sindaco, Gaetano Manfredi–. È la dimostrazione che abbiamo lavorato per tempo con una corretta programmazione per rendere sempre più attrattiva e accogliente la città per i cittadini e i tanti turisti che ormai vengono da noi durante tutto l’anno. Le luminarie sono un simbolo di festa che migliora i nostri quartieri e crea opportunità commerciali“.

““Illuminiamo Napoli 2025″ si configura come un progetto strategico per la promozione dell’identità culturale della città, creando un’atmosfera natalizia coinvolgente e di qualità, capace di generare ricadute economiche e turistiche positive per tutto il territorio -ha spiegato l’Assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato–. Vogliamo regalare alla città un Natale ancora più bello, inclusivo e partecipato. Le luminarie artistiche saranno un segno di luce e bellezza, diffuso in tuti i quartieri, a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione per valorizzare l’identità culturale e la vocazione turistica di Napoli. Ringrazio la Camera di Commercio per la collaborazione e la sinergia istituzionale, che ci permettono di investire concretamente sulla promozione del territorio e sul sostegno dalle attività”.

All’iniziativa hanno preso parte anche: i componenti della Giunta camerale; i consiglieri camerali; il Maggiore Ciro Russo (in rappresentanza del comandante provinciale dei Carabinieri, Generale Biagio Storniolo); il Capitano Gabriele Roncolini (in rappresentanza del comandante provinciale, Generale Paolo Borrelli); Massimo Imparato (in rappresentanza della segretaria generale della Cisl di Napoli, Melicia Comberiati); i presidenti o rappresentanti delle Municipalità di Napoli e numerosi consiglieri comunali.

Iniziativa realizzata con il finanziamento della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli e del Comune di Napoli.