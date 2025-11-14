Parte il progetto illuminiamo Napoli.

Oltre 150 chilometri di luci, addobbi tridimensionali e grandi alberi, illumineranno le festività natalizie grazie all’iniziativa “Illuminiamo Napoli 2025”, realizzata attraverso un protocollo d’intesa siglato tra la Camera di Commercio e il Comune di Napoli. Questa mattina la firma del documento da parte del Presidente, Ciro Fiola e del Sindaco, Gaetano Manfredi, nel “Salone delle grida” di Piazza Bovio. L’importo complessivo stanziato per l’iniziativa è di 4,8 milioni di euro, di cui 3 milioni a carico dell’Ente camerale. Le luci si accenderanno entro il 15 novembre e resteranno accese fino al 7 gennaio. Sarà realizzato anche un grande villaggio gratuito di Babbo Natale in piazza del Plebiscito, dall’8 al 21 dicembre.