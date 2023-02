Parte la distribuzione automatica dei sacchetti per la differenziata

Maddaloni – Partirà lunedì 27 febbraio 2023 la distribuzione automatica dei sacchetti per la raccolta differenziata- Sarà la ditta “Velia Ambiente S.r.l.”, affidataria del servizio d’igiene urbana del Comune di Maddaloni che provvederà ad attivare le macchinette per la distribuzione dei sacchetti, per il conferimento differenziato dei rifiuti in due punti dedicati. Il primo nel Centro di Conferimento Rifiuti di via R. Viviani (area adiacente al Palazzetto dello Sport) e l’altro presso l’Eco Sportello di piazza della Vittoria, secondo i seguenti orari:

Ecosportello – dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30

C.C.R. – dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30, mentre il sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00

Si specifica che, per poter ritirare il kit di buste trimestrale occorrerà recarsi presso i predetti punti muniti del codice fiscale dell’Utente, intestatario del ruolo TARI .