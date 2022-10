Parte la quarta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile

Istituita nel 2019 in corrispondenza della “Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali”, che si celebra ogni anno il 13 ottobre, la quarta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile si svolgerà dal 10 al 16 ottobre 2022. La Settimana prevede la realizzazione di eventi e iniziative in tutta Italia, promossi dal Dipartimento della Protezione Civile con il coinvolgimento del mondo delle Istituzioni, della ricerca scientifica e del volontariato di protezione civile.

Questo anno sarà coinvolta anche la nostra amata città infatti ci vede protagonisti sia il 10 ottobre alla reggia di Caserta che il 12 ottobre presso Piazza Vanvitelli dove i volontari della P.C. di tutta la provincia incontreranno la popolazione illustrando il loro ruolo ed il loro operato.

Obiettivo principale della campagna è quello di sensibilizzare i cittadini sui temi della protezione civile, in considerazione dell’importanza che tali tematiche rivestono nel nostro paese e tendendo conto delle ultime sfide globali, poste soprattutto dai cambiamenti climatici.

Altro importante obiettivo della campagna è la condivisione di valori, strumenti e conoscenze tra componenti e strutture operative della protezione civile, per favorire una cultura della prevenzione e un maggiore coinvolgimento di cittadini e istituzioni nella riduzione dei rischi.

Un ringraziamento per questo evento va fatto alla Dottoressa Claudia Campobasso della Regione Campania , al sindaco Carlo Marino che in collaborazione con i suoi assessore Massimiliano Marzo e Enzo Battarra sono sempre stati promotori nel diffondere la cultura della prevenzione dei rischi per la sicurezza della cittadinanza .