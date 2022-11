Parte la stagione teatrale del Piccolo Teatro Cts

Caserta – Sabato 26 novembre alle ore 18 in occasione della Festa Per Il Teatro, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della ventiduesima stagione teatrale del Piccolo Teatro Cts. Inoltre è stata presentata anche la Scuola di Teatro con Antonio Ferrante e Angelo Bove nelle vesti di docenti. Mentre Gino Accardo e Pippo Infante saranno i docenti dei corsi di chitarra classica. Alla presentazione del cartellone sono intervenuti: il critico d’Arte e Assessore alla Cultura del Comune di Caserta dr. Enzo Battarra, il professore Enzo Elefante (docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli), l’attore e docente teatrale Antonio Ferrante e il direttore artistico del Cts Angelo Bove. In collegamento via web, dal teatro Comunale di Cittanova (RC) nel corso della 28esima edizione PREMIO MIA MARTINI, Lucia Cassini ha presentato il suo spettacolo LUCI’ DEL VARIETE’ che sarà in scena al Cts il 18 e 19 febbraio prossimo. Inoltre erano presenti diversi artisti inseriti in questa nuova stagione teatrale. La nuova stagione teatrale del Cts prenderà il via il 3 e 4 dicembre con lo spettacolo “ Broadway napoletano” con Angelo Bove e Pippo Infante.

22 esima Stagione Teatrale del CTS