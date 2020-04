Parte oggi “Maratona d’estate racconta”. Rubrica di danza a cura di Domenico Carfora

Ricorre oggi la Giornata Internazionale della Danza,e in questa data così significativa, parte la rubrica in diretta Facebook condotta dal maestro Domenico Carfora intitolata “Maratona d’estate racconta”.

MARATONA D’ESTATE si svolge ogni anno a Paestum, è un importante evento di danza al quale Domenico partecipa come coordinatore artistico.

In clima Covid si è pensato di sopperire con questa diretta in cui interverranno varie personalità del mondo della danza. Oggi sarà ospite Macia Del Prete, docente di danza contemporanea molto nota, insieme ad altri ospiti.

Ci si reinventa, in questo momento, e , questa trasmissione, sarà un momento di incontro per gli appassionati di danza e non solo, per avere notizie, aneddoti, curiosità , in compagnia on line e in un clima leggero e salottiero, nel tipico stile del talk show italiano. Non mancheranno le sorprese in diretta, per cui sintonizzatevi, anzi collegatevi sulla pagina Facebook ” Maratona d’estate” dalle ore 17.00

Il mio personale in bocca al lupo a Domenico per questa nuova esperienza.

Approfitto per fare una cosa insolita, a conclusione: con grande piacere questo che scrivo per Domenico è il mio articolo n. 1000