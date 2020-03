Parte #RdLHome “Ricomincio dai libri Home” rassegna di scrittori a casa diretta da Lorenzo Marone

NAPOLI – L’esordio è stato apprezzato, tanto più che la presentazione di “Ricomincio dai libri Home”, è stata condotta con grande seguito di fan, direttamente dal direttore artistico dell’iniziativa, lo scrittore Lorenzo Marone. Un approccio semplice, eppure pieno di energia positiva, che il pubblico di Marone, ma anche di appassionati addetti ai lavori nonché di lettori e amanti dei libri in generale, ha apprezzato e apprezzerà mentre si resta a casa, per i prossimi appuntamenti in programma on line da oggi alle ore 18.30 e fino alla fine della quarantena, il cui programma per ora è fino al 4 aprile, da seguire collegandosi alla pagina facebook Ricomincio dai Libri.

Una serie di dirette Facebook per portare gli utenti a casa di scrittori, librai, editori. Conoscere cosa c’è dietro le ultime uscite letterarie, le abitudini e le passioni dei narratori, ma anche di coloro che sono dall’altra parte della barricata come case editrici o chi i libri li vende e li consiglia.

D’altro canto, quante volte può capitare di entrare a casa dello scrittore preferito? questa è sicuramente l’occasione, per condividere anche con la propria presenza, fatta di domande o emoticon, un momento che ha la forza di tenere tutti distanti ma al contempo uniti, come in queste serate con gli autori in diretta, ecco i primi in programma: il 29 marzo Luca Bianchini, il 30 marzo Viola Ardone, il 31 marzo Massimiliano Virgilio, l’1 aprile Marco Marsullo, il 2 aprile Lavinia Petti, il 3 aprile Enzo Gianmaria Napolillo, e il 4 aprile Pino Imperatore.

“Il primo incontro con Lorenzo Marone è stato molto seguito e ne siamo orgogliosi. Ringrazio tutti gli autori che hanno risposto “presente” all’appello del nostro direttore di fare squadra. Così come gli editori e i librai”- dichiara la presidente di Ricomincio dai Libri Deborah Divertito. “In un periodo in cui i lettori hanno perso l’opportunità di incontrarsi nelle Fiere e nei Saloni – che come sappiamo sono stati rimandati per l’emergenza Covid, continua la presidente di RdL – è stato naturale per noi di Ricomincio dai Libri creare una nuova piazza virtuale dove incontrarsi e parlare di libri direttamente con gli addetti ai lavori, sperando di poter ritornare presto a farlo dal vivo”.

Ricomincio dai Libri conferma la collaborazione con FoQuS, la Fondazione Quartieri Spagnoli, nel portare una fiera del libro in uno dei quartieri spagnoli, nel cuore della città.

“Questi incontri saranno l’occasione per diffondere l’iniziativa promossa proprio da FoQuS per aiutare le famiglie dei Quartieri Spagnoli – conclude Divertito – che stanno vivendo un periodo di forte difficoltà causata dall’emergenza sanitaria”.