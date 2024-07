Partenza con il botto all’Arena dei templi di Capaccio-Paestum

L’evento Nostalgia 90 ha registrato un boom di presenze di tutte le età per la serata che dà l’avvio alla stagione estiva nella bellissima cornice della zona archeologica di Paestum.

Migliaia di persone hanno ballato, cantato, si sono divertite al ritmo delle canzoni anni Novanta.

Uno spettacolo curato nei minimi dettagli con la presenza in scena di icone dell’ultimo decennio del millennio passato, ma anche musicisti, animatori, ballerine e fuochi d’artificio.

Uno show adatto a tutti coloro che hanno la gioia nel cuore e sanno cosa significhi la parola divertimento, erano presenti anche tanti bambini festanti.

L’impegno profuso anche quest’anno dagli organizzatori Giuseppe Macchia, Giovanni Martinelli e Dario Correale promette un’estate ricca di live entusiasmanti e al passo con i tempi.

Ricordiamo i prossimi appuntamenti per luglio: il 20 salirà sul palco il rapper Tedua, con il suo IL PARADISO IL TOUR, l’artista, sebbene giovanissimo, ha già ottenuto numerosi riconoscimenti, è tra i più acclamati rapper della sua generazione e ha vinto numerosi dischi d’oro e di platino. Il 28 sarà il turno di Calcutta con il suo RELAX Tour.

Vi ricordiamo che tutti i biglietti si possono acquistare seguendo questo link:

https://linktr.ee/arenaplanetarena?utm_source=linktree_profile_share<sid=a116fb83-8dcb-494d-94f1-3cd528ffa359

Partenza strepitosa quella dell’Arena dei templi di Paestum con la serata Nostalgia 90 che è servita anche come test iniziale della stagione che verrà.

È una novità assoluta per i gestori Giuseppe Macchia, Giovanni Martinelli e Dario Correale annunciare che l’arena, seguendo le normative UE che presto entreranno in vigore, è stata interamente accomodata per essere totalmente green nella gestione di tutti gli spazi interni e perimetrali, palco escluso, per abbassare le emissioni di anidride carbonica ed evitare così problemi di inquinamento.

Gli imprenditori, insieme all’ingegnere Gerardo De Rosa, hanno pensato di ricoprire il perimetro che delimita lo spazio dell’arena con pannelli fotovoltaici che ad oggi garantiscono autonomia energetica ai camerini, al bar, all’illuminazione interna e perimetrale (torri faro comprese) e a tutti gli uffici.

Duecento metri di pannelli solari che rendono il confine anche visibilmente più godibile e che non disturbano il paesaggio.

Un’idea vincente a sostegno dell’ambiente che permette di ricavare quotidianamente anche oltre 30 KW di energia green.

Nel corso degli anni diversi artisti hanno provato a sperimentare impatti più sostenibili con i loro tour ma i risultati sono stati fallimentari, questa scommessa sembra essere stata vinta oggi dai tre imprenditori Made in Sud, Macchia, Martinelli e Correale.

Un’idea che sicuramente creerà ispirazione anche in altre zone d’Italia e in Europa, appoggiata totalmente dal sindaco Franco Alfieri.

“Noi ci teniamo tantissimo alla salvaguardia dell’ambiente, abitando in zone circondate dalle bellezze della natura e gestendone altre ad alto interesse culturale. La nostra è stata una sfida per dimostrare che essere green si può con impegno e con investimenti rivolti al territorio. Ci interessava avere anche un impatto esteticamente piacente e il risultato ci ha pienamente soddisfatto, grazie anche all’intervento dell’ingegnere De Rosa”, queste le parole del dottor Macchia raggiunto telefonicamente.

Ricordiamo che da pochi giorni l’aeroporto di Salerno ha aperto anche ai voli e agli scali internazionali, altra marcia in più per l’Arena che dal prossimo anno si candida ad essere meta di eventi di importanza internazionale.