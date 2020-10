Partita folle tra Casertana e Ternana, alla fine finisce 3-3

Partita assurda quella andata di scena ad Avellino tra Casertana e Ternana, finisce 3-3 con grande rammarico da una parte e dall’altra. In primis la Casertana per aver regalato i primi 5 minuti del secondo tempo, che sono costati i due gol presi. Dall’altra parte il rammarico di aver buttato tre punti dopo una super rimonta, di certo i falchetti dovranno ripartire dal primo tempo di oggi, ma una cosa è certa questa squadra non molla mai.

Risultati: Juve Stabia-Virtus Francavilla 2-1, Monopoli-Teramo 0-2, Palermo-Avellino 0-2, Vibonese-Catanzaro 0-0, Viterbese-Bari 0-3, Casertana-Ternana 3-3, Paganese-Cavese 0-0, Bisceglie-Turris 11/10, Foggia-Potenza 11/10