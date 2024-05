PARTITO IL CANTIERE PER LA RIGENERAZIONE DEL QUARTIERE ACQUAVIVA.

È partito stamani il cantiere per effettuare i lavori di riqualificazione del Quartiere

Acquaviva. I primi interventi sono in programma presso le strade limitrofe a via Acquaviva,

in prossimità del confine con il Comune di San Nicola La Strada.

I lavori riguarderanno la riqualificazione delle strade e dei marciapiedi, con la creazione di

un ampio percorso ciclopedonale, l’apposizione di nuovo arredo urbano, l’abbattimento

delle barriere architettoniche, l’installazione di nuova segnaletica stradale e la

riqualificazione delle villette.

In particolare, avverrà il rifacimento del tappetino di asfalto nella maggior parte delle strade

del quartiere, tra cui via Acquaviva, via Trento, viale Lincoln, via Volturno, piazza Po, via

S. Commaia, via Kennedy, via Feudo di San Martino, via Avellino, via Pasolini, via

Ragazzi del 99, via Salerno, via Manzoni.

Per quanto riguarda i marciapiedi, ci sarà un’opera di riqualificazione e di ampliamento di

quelli esistenti, con l’apposizione di nuova pavimentazione, e di realizzazione ex novo. Le

strade interessate saranno: via Feudo di San Martino, via Adige, via Serao, via Avellino,

via Pasolini, via Kennedy.

Il circuito di piste ciclabili è stato predisposto su tutta la lunghezza di via Acquaviva, fino al

confine con San Nicola La Strada, su parte di viale Lincoln e su via Feudo di San Martino,

compreso il prolungamento di via Jenco che è l’asse di recente realizzazione che

completa proprio via Feudo di San Martino.

Infine, ci sarà una completa opera di riqualificazione delle villette di via Trento, via Arno,

via Avellino e via Pasolini. In questi casi le opere prevedono l’apposizione di cestini,

panchine, fontanelle, nuove aiuole, moderni sistemi di illuminazione, giochi per bambini e

un impianto di videosorveglianza.

Tutti questi interventi rientrano nell’ambito del PNRR e in particolare del PINQUA

(Programma Innovativo Nazionale sulla Qualità dell’Abitare), che ha in dotazione un

finanziamento totale di 15 milioni di euro.

“Partiamo con un progetto straordinario, – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo

Marino – che riguarda il quartiere più popoloso della città, che, grazie a questi lavori di

enorme portata e senza precedenti, assumerà una nuova centralità. Avremo strade

perfette, nuovi marciapiedi, un percorso ciclabile che si estenderà fino al confine con San

Nicola La Strada, e il recupero di tutte le villette comunali. Si tratta di un progetto di totale

riqualificazione, che terrà conto delle esigenze dei cittadini, restituendo loro un quartiere

moderno e dotato di tutte le infrastrutture necessarie”.