Pasqua 2026, la pace impossibile nel tempo delle guerre permanenti

Nel giorno in cui la tradizione cristiana celebra la resurrezione, il quadro geopolitico globale restituisce l’immagine opposta, quella di un mondo bloccato in una spirale di conflitti che appaiono sempre più strutturali, dove la guerra si impone come condizione permanente dell’ordine internazionale e la pace come eccezione fragile. In questo scenario si inserisce con forza il ritorno sulla scena globale di Donald Trump, la cui linea politica segnata da un rinnovato unilateralismo e da una riduzione degli impegni multilaterali contribuisce ad accentuare la frammentazione, lasciando spazio a una competizione tra potenze sempre più esplicita. Il conflitto tra Russia e Ucraina resta il simbolo più evidente di questa crisi, una guerra di logoramento che coinvolge direttamente l’Europa e che ha messo in luce tutte le ambiguità dell’azione europea, sospesa tra il sostegno a Volodymyr Zelensky e l’incapacità di costruire una vera autonomia strategica, mentre leader come Emmanuel Macron e Olaf Scholz oscillano tra dichiarazioni di fermezza e cautele dettate da equilibri interni. In questo contesto, la posizione dell’Italia appare emblematica di una media potenza che fatica a definire un ruolo autonomo, stretta tra fedeltà atlantica, necessità economiche e una tradizione diplomatica che storicamente ha privilegiato il dialogo, ma che oggi sembra priva di incisività politica. Parallelamente, il Medio Oriente continua a rappresentare uno dei punti più critici del pianeta e le scelte del governo di Benjamin Netanyahu, tra cui la controversa reintroduzione della pena di morte per reati di terrorismo, segnano un ulteriore irrigidimento del conflitto e alimentano una spirale di violenza che rende sempre più lontana qualsiasi prospettiva negoziale. In questo scenario globale si è fatta sentire la voce morale di Papa Leone XIV, che nella Via Crucis ha riproposto il tema della sofferenza dei popoli trasformando il rito in una potente metafora contemporanea, quasi a ricordare che il dolore storico non è mai astratto ma sempre incarnato nelle vite concrete. Viene allora naturale richiamare Immanuel Kant, che nel progetto della Pace perpetua indicava alcune condizioni ancora oggi sorprendentemente attuali, come il rifiuto delle guerre preventive, la necessità di costituzioni repubblicane fondate sul consenso dei cittadini e soprattutto la costruzione di una federazione di Stati liberi capace di limitare la sovranità assoluta in nome di un diritto internazionale condiviso. In uno scenario come quello attuale, segnato da unilateralismi e logiche di potenza, il pensiero kantiano suggerisce che la pace non può essere affidata alla buona volontà degli Stati, ma deve essere istituzionalizzata attraverso regole vincolanti e organismi sovranazionali realmente efficaci, ciò che oggi appare ancora incompiuto. Allo stesso modo, la riflessione di Hannah Arendt offre strumenti decisivi per comprendere il presente, quando distingue tra potere e violenza e mostra come la violenza emerga proprio quando il potere, inteso come azione condivisa e consenso tra gli uomini, si indebolisce. Nelle società contemporanee e nelle relazioni internazionali, l’uso crescente della forza segnala dunque non una maggiore capacità politica, ma al contrario una sua crisi profonda, una incapacità di costruire spazi comuni di dialogo e decisione. Arendt insiste inoltre sulla responsabilità individuale e collettiva, ricordando che anche nei contesti più drammatici gli uomini conservano la capacità di scegliere e di agire, e che la politica autentica nasce solo dove esiste pluralità e riconoscimento reciproco. Sono infatti le popolazioni civili a pagare il prezzo più alto di questo disordine globale, milioni di persone vivono in condizioni di precarietà estrema tra distruzione, fame, assenza di cure e perdita di ogni riferimento sociale, mentre intere generazioni crescono dentro la normalizzazione della violenza, trasformando le guerre presenti in ipoteche sul futuro. La guerra contemporanea si configura come un fenomeno totale che coinvolge non solo la dimensione militare, ma anche quella economica, tecnologica e simbolica, e proprio per questo richiede risposte altrettanto complesse. I possibili rimedi non possono limitarsi a soluzioni contingenti, ma devono passare attraverso un rilancio autentico del multilateralismo, una maggiore autonomia strategica europea, un ritorno alla diplomazia e un investimento strutturale nelle politiche umanitarie e nella ricostruzione, nella consapevolezza che la pace non è un evento spontaneo ma una costruzione politica e culturale. La Pasqua del 2026 si impone così non come celebrazione rassicurante ma come interrogazione radicale sulla possibilità stessa della pace, perché in un mondo che sembra aver smarrito il suo linguaggio, la resurrezione resta una possibilità fragile affidata alla responsabilità umana e alla capacità di immaginare, anche dentro la storia più oscura, un’alternativa alla violenza.