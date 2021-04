Pasqua, la società BE.MA dona giocattoli ai piccoli pazienti del “Pausilipon” NAPOLI

Napoli-Un sorriso per i piccoli pazienti dell’Ospedale Santobono “Pausilipon”. Ieri mattina, in vista della Pasqua, la società BE.MA Ecology srl, che fa capo all’imprenditore Michele Oliviero, ha donato ai bimbi del nosocomio partenopeo tantissimi giocattoli. Un gesto, un atto d’amore che dimostra la vicinanza dell’azienda campana a questi piccoli, ma grandi eroi costretti, ogni giorno, a combattere per la loro vita.

L’iniziativa di BE.MA, società che offre servizi per il recupero dei rifiuti di imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata, è stata possibile anche grazie alla sinergia creatasi con Lorenzo Crea e il Presidente Benessere e Immagine “Confersercenti Campania”, Nicola Diomaiuta. Ad aprire le “porte di casa”, in rispetto delle regole anti Covid-19, la Direttrice della “Fondazione Santobono Pausilipon”, Flavia Matrisciano, la quale è stata davvero felice della donazione e della sensibilità di BE.MA. Azioni come questa, infatti, sono sinonimo di speranza, poiché danno prova tangibileche c’è ancora chi non resta indifferente dinanzi a situazioni come quella dei bambini del Pausilipon, anime innocenti che hanno più forza degli adulti, che sorprendono per la loro fantasia, forse l’unica vera arma per andare avanti e lottare.

“Per noi è motivo di orgoglio poter contribuire, seppur in minima parte, al sorriso di piccoli pazienti – afferma Oliviero. Abbiamo pensato di regalare loro una Pasqua diversa, in cui potranno divertirsi insieme, giocando con tantissimi giocattoli diversi. Fa male vedere bambini, che hanno ancora tutto da scoprire, soffrire. Per loro, soprattutto in questo momento di crisi sanitaria, è ancora più difficile. Ma sono tutti dei combattenti e sono seguiti da persone splendide. Infatti, ringraziamo la direttrice Flavia che ci ha ospitati. Noi, come società, – conclude l’imprenditore – ci auguriamo di poter aiutare in modo più concreto e massivo il Pausilipon attraverso progetti che per adesso sono idee, ma che diventeranno sicuramente realtà”.