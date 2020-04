Pasqua solidale a Valle di Maddaloni

I Carabinieri della locale stazione hanno consegnato ieri, tramite l’amministrazione comunale, uova di cioccolato ai bambini delle famiglie in difficoltà.

In questo momento di paura e di sacrificio per tutti, legato all’emergenza epidemiologica COVID-19, emergono storie di quotidiano bisogno delle famiglie ma anche il fortissimo legame tra l’Arma dei Carabinieri e i cittadini.

Un piccolo, grande gesto di altruismo, con il solo intento di regalare ai più piccoli un sorriso.

” Un gesto” ha dichiarato il Sindaco Buzzo “che mette in risalto il grande cuore delle donne e degli uomini dell’Arma, che dimostrano anche nei momenti di difficoltà come questi, un forte senso di prossimità nei confronti dei cittadini, soprattutto quelli più fragili”.

Il Sindaco Francesco Buzzo, fa il punto della situazione su tutte le problematiche legate a questa emergenza. Conferma che ad oggi i contagiati sono 5, ben circoscritti in quanto appartenenti a 2 nuclei familiari separati. Sono tutti in quarantena e a casa.

Per domani, lunedì in Albis, il paese sarà chiuso ad ogni accesso sia in entrata che in uscita.

Continuerà la spesa solidale, la spesa a domicilio e anche il servizio di cartoleria a domicilio. Gli alunni che ne avevano fatto richiesta hanno ricevuto dalla scuola i supporti informatici per la didattica a distanza.