Pasquale Delli Paoli, ex sindaco della città è il nuovo presidente della Pro Loco di San Nicola la Strada.

E’ stato eletto dal consiglio direttivo che si è svolto nella giornata di domenica subito dopo

l’assemblea elettiva, svoltasi alla presenza dal sindaco sannicolese Vito Marotta, che ha

approvato all’unanimità e per alzata di mano la composizione dei seguenti organi.

Il consiglio direttivo è composto da Pasquale Delli Paoli, Domenico Russo, Luigi Russo,

Roberto Alfuso, Ciro De Maio, Giuseppe Costantino e Mario De Lucia.

Luigi Cirillo (presidente), Antimo Corbo, Luigi Tiscione e Rosa De Simone sono i

componenti dell'organo di controllo mentre il collegio dei probiviri è composto da Michele

Vigliotti (presidente), Nicola Santucci e Stefano D'Ambrosio.

Il consiglio direttivo, ha poi proceduto ad assegnare, fra i propri componenti, le cariche

previste dallo statuto che risultano essere le seguenti: presidente Pasquale Delli Paoli, vice

presidente Domenico Russo, segretario Roberto Alfuso, tesoriere Ciro De Maio, consiglieri

Luigi Russo, Giuseppe Costantino e Mario De Lucia.

Pasquale Delli Paoli è uno dei soci che fondarono la Pro Loco nel 1981, la sua nomina è

garanzia di continuità del lavoro di ricerca delle radici e promozione del territorio, così

come suggerito dai presenti all’assemblea elettiva.

Succede nella carica a Giuseppe Costantino vice presidente in carica e presidente facente

funzioni fino al giorno dell’assemblea, che ha retto le sorti dell’associazione dopo

l’improvvisa scomparsa a novembre del 2022 del presidente in carica Carlo D’Andrea che a

sua volta era alla guida della Pro Loco dal 2011.