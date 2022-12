Pasquale Giordano organizza il Natale in città. Il programma

Maddaloni – Nella serata di ieri, l’assessore agli eventi del comune di Maddaloni, Caterina Ventrone, ha pubblicato il programma del Natale in città. Le novità da evidenziare sono 2. Dopo tanti anni il comune calatino torna ad vere una programmazione di eventi natalizi, nel periodo dall’ 8 dicembre al 6 gennaio: quasi un mese di concerti, spettacoli teatrali, spettacoli in piazza dedicati ai più piccini, praticamente ce n’è per tutti i gusti. I dettagli sono tutti nella locandina, divisi per quartiere e per data.

La seconda novità che si legge sul manifesto è che Maddaloni ha un direttore artistico ufficiale: Pasquale Giordano.

Giordano sta già collaborando in maniera continuativa con l’assessorato. Solo quest’anno ricordiamo che ha organizzato la festa della musica, ben 2 eventi nel borgo dell’Oliveto e la festa patronale con un successo di pubblico noto a tutti. Tra l’altro mentre scriviamo giunge notizia che I cugini di campagna, noto gruppo che ha cantato a Maddaloni in una delle serate della festa patronale, tornerà a Sanremo dopo decenni. E questo la dice lunga sulla lungimiranza di Pasquale Giordano che abbiamo raggiunto telefonicamente per commentare il conferimento di questo prestigioso incarico: ” Sono orgoglioso e felice di lavorare in veste ufficiale per la mia città. Oggi posso smentire il famoso detto che non si è profeti in patria. per anni ho organizzato eventi a Maddaloni, su incarico di alcune amministrazioni, o in maniera autonoma. Ho sempre dovuto lottare contro chi non mi vedeva di buon grado. Certo non si può essere amati da tutti, ma le competenze e la professionalità dovrebbero guardare oltre i personalismi. E per questo voglio ringraziare l’assessore Ventrone per avermi voluto affidare l’organizzazione degli eventi in città, con un incarico ufficiale che legittima e dà un valore aggiunto al mio lavoro che oggi come ieri svolgo con passione ed esperienza maturata in giro per l’Italia e in televisione”.

Maddaloni dunque avrà un Natale ricco ed articolato sul territorio, cosa che certamente attrarrà persone anche da fuori città, ravvivando la città in tutti i suoi aspetti.

L’apertura del programma natalizio sarà seguita in diretta sulla pagina Facebook, il canale Youtube ed il sito www.newradionetwork.com, alll’interno del programma #nonsolostorie di Lucia Grimaldi a partire dalle 18.30 di giovedì 8 dicembre.