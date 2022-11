Pasquale Giordano replica il successo della festa patronale con la festa del vino

Maddaloni – Appena un mese è passato dal grande successo della festa di San Michele che ha registrato un record di presenza nelle 5 serate culminate con il concerto di Franco Ricciardi e Pasquale Giordano ha realizzato per la sua città un altro evento di successo. Cambiano le PRO LOCO ma la musica è sempre la stessa. Perché a dirigere ancora una volta è Pasquale Giordano con la sua energia da eterno adolescente e la sua esperienza consolidata nel mondo dello spettacolo.

Infatti non lo ha fermato la rottura con la Pro Loco “San Michele” a margine dei festeggiamenti patronali. La storica PRO LOCO di Maddaloni si è resa subito disponibile all’organizzazione della ” Festa del vino” nello storico rione Pignatari. È così il borgo si è animato per 3 sere. I residenti hanno aperto i portoni; gli artisti hanno animato le stradine dell’antico borgo e le persone hanno riempito le stradine, spinte dalla voglia di divertirsi nell’estate di San Martino. Famiglie, ma anche tanti giovani, non solo maddalonesi, hanno ballato e cantato condividendo un calice di buon vino. A fa da cornice la cantina dell’APS “Carnevale maddalonese” ed il corteo storico dell’associazione “Germogli”. La festa si è chiusa con il palio delle botti, che ha visto sfidare diversi quartieri. Una festa dal sapore antico, che ha le sue radici nelle tradizioni di un popolo che ha una storia nobile, da riscoprire e diffondere anche e soprattutto con eventi come questo.