Pasquale Napoletano F.D.I. incontra il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli

Di Simona Tartaglione

“Oggi ho incontrato il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, in visita a Caserta al campo sportivo Open dove si allenano i ragazzi con disabilità, spronati da personale con un animo nobile e tanti volontari. Al ministro Locatelli ho elencato gli ostacoli che affrontano quotidianamente le famiglie con ragazzi non autosufficienti: in città non ci sono abbastanza centri diurni e il progetto “dopo di noi” è fermo al palo. Il Comune un anno fa ha perso i fondi europei per trasformare un bene confiscato a La Vaccheria in una casa di autonomia. Le famiglie sono abbandonate a loro stesse e spesso si autogestiscono. Ai politici del territorio impongono risposte, ma con una gestione comunale disastrosa è molto difficile far comprendere cosa significa davvero vivere la disabilità ogni giorno: per questo ho chiesto al ministro Locatelli concretezza. Siamo stati onorati della sua presenza qui: abbiamo chiesto meno passerelle e più incisività nelle politiche di sostegno alle famiglie e sul “dopo di noi”.