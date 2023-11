Pasquale Napoletano F.D.I: ” Un Natale senza idee per l’amministrazione Marino”

“Un’amministrazione senza idee, senza strategie e politiche culturali e per gli eventi. Un’amministrazione che ogni volta si piega alla proposta “privata”. Un’amministrazione che non sa garantire sicurezza alla qualità della vita degli spazi urbani, ogni volta ondivaga sulla movida, senza ascoltare le esigenze degli esercenti e nemmeno quelle dei residenti, alla fine scontentando tutti.

Stavolta, l’occasione di tornare a denunciare l’inettitudine di questa giunta è quella del cartellone natalizio. E’ legittimo chiedersi e pretendere risposte sui criteri che hanno condotto all’assegnazione di un importo non da poco a una società che ricordiamo impegnata, per la verità, qui a Caserta, in altre cose, non nella ideazione di un progetto culturale?

Ciliegina sulla torta la decisione di rinunciare al Capodanno in piazza. Il motivo? Addirittura l’allarme terroristico. Ma davvero? La sicurezza non è affar loro, questo è chiaro: basta attraversare certe strade e piazze cittadine, come la via Vico, per accertarsi di quanto l’ordine e la sicurezza civica non interessino questa amministrazione.

Allora, se a pensar male alla fine si coglie la verità, non è che gli impegni economici per il Capodanno sono stati assorbiti da altre esigenze?”

Avvocato Pasquale Napoletano Consigliere Comunale FdI