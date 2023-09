Pasquale Napoletano FDI: Monumento ai Caduti o monumento all’immondizia?

Caserta. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del Consigliere Comunale di Fratelli D’Italia Pasquale Napoletano

“San Leucio luogo della cultura e della memoria? Bellissimo affermarlo, senza ritegno, in ripetute passerelle a favore di pubblico, a cura dei due assessori “gemelli diversi” che fanno simpaticamente a gara tra di loro per appropriarsi di questa o quella iniziativa, quasi sempre privata, delle quali addirittura ritengono e dichiarano di aver concertato e condiviso pianificazione e programmi.

Così non è, nel rispetto e nella tutela che sarebbero dovuti, presso il monumento ai Caduti che turisti e visitatori vedono arrivando al Belvedere. Un cantiere da tempo rallentato, una targa pagata sicuramente con soldi pubblici buttata là, rifiuti di cantiere ovunque. Scandalo e vergogna senza fine, a cura della premiata amministrazione Marino“.