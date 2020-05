Covid19. Ancora un contagio a Letino. Salgono a 14 i positivi

Covid19: e’ zona rossa nel cuore del Matese. Alla vigilia della riapertura delle attivita’ commerciali, prevista per oggi, lunedi’ 18 maggio, il caso del comune di Letino, sito nel Parco Nazionale del Matese, lascia sconcertati e sembra quasi demolire le speranze di una effettiva ripresa per tutti alla cosiddetta ” vita normale”.

Nel piccolo Comune dell’alto casertano sono stati registrati contestualmente 10 casi di positività al Covid-19, che si aggiungono ad altri 3 dei giorni scorsi. Si tratta di 13 pazienti tutti asintomatici.

Nella giornata di ieri,domenica 17 maggio 2020, poi, la Asl di Caserta ha comunicato che, sempre a Letino, sarebbe stato individuato un altro soggetto positivo.

I test rapidi prima e i tamponi poi, hanno portato alla luce numerosi contagiati. Su indicazione del Presidente Vincenzo De Luca, l’Unità di Crisi della Regione Campania, in data 16 maggio 2020, ha disposto la messa in quarantena immediata per il Comune di Letino. La “ quarantena ” sarà in vigore fino al 20 maggio prossimo.

Il Presidente De Luca ha sentito il sindaco di Letino per condividere le decisioni, e per ringraziarlo per il lavoro da lui fatto nei giorni scorsi, grazie al quale si è riusciti a portare alla luce il problema.

Sulla questione e’ intervenuto anche il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, che ha dichiarato la vicinanza dell’ente alla popolazione di Letino e la disponibilita’ a collaborare con l’amministrazione comunale ai fini di una positiva risoluzione della vicenda.

L’intera popolazione di Letino, che conta 600 residenti, sarà, dunque, sottoposta a test sierologici con l’obiettivo di bloccare sul nascere una possibile espansione del contagio, in una provincia, come quella di Caserta, dove si sono avuti risultati eccellenti nel governo dell’epidemia.

Il giovane Sindaco di Letino, Pasquale Orsi, ha dichiarato che la situazione in citta’ e’ sotto controllo dal momento che i casi positivi sono tutti asintomatici scoperti perche’ i pazienti si sono sottoposti volontariamente al test seriologico e al successivo tampone di verifica. Una volta effettuati i test a tutta la popolazione, si potra’ sapere chi dovra’ proseguire la quarantena e chi, invece, potra’ riprendere la normale vita quotidiana. La cittadinanza sta collaborando in modo attivo e sereno con l‘amministrazione comunale per tutelare le fasce deboli, come gli anziani ed i bambini.

Come noto, il contagio sarebbe stato propagato da due infermieri provenienti da altre regioni.

Questa la ricostruzione del sindaco Pasquale Orsi.

“Solo in data 11 aprile, in modo alquanto fortuito, viene diagnosticato il primo caso di un infermiere in partenza per la Valle d’Aosta come volontario con la task force della Protezione civile e, sottoposta al tampone l’intera famiglia, si scopre la positività anche della moglie, entrambi asintomatici ed entrambi adesso risultati negativi al secondo tampone“, spiega in un comunicato il primo cittadino di Letino.

Successivamente, il 4 maggio, un altro infermiere di rientro al lavoro dopo circa due mesi presso il Regina Elena di Roma, anch’esso asintomatico, sottoposto a tampone risulta positivo.

