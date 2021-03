Passante rischia di essere investito. Attraversava l’incrocio sulle strisce… invisibili

Maddaloni. Stamattina, intorno alle ore 10,30, all’incrocio tra via Libertà e via La Rosa, un ragazzo ha rischiato di essere investito. Testimoni riportano che l’uomo alla guida dell’auto era distratto dal telefono. Il ragazzo, invece, attraversava a piedi l’incrocio, rispettando la segnaletica orizzontale, nonostante essa sia completamente sbiadita. Un punto nevralgico, nei pressi della stazione, di studi medici e di tante attività commerciali. In quell’incrocio, così come quello distante solo pochi metri, che si crea con via Sergente del Monaco, come ben evidenziato nelle foto, le strisce pedonali sono sparite quasi del tutto. Ne rimane un’ombra sull’asfalto, poco visibile. Poco distante, sempre sulla stessa strada, a causa di un semaforo rotto da una settimana, si è verificato un incidente tra 2 auto, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone a bordo.

Val la pena aggiungere che, facendo un giro in città, la segnaletica andrebbe sistemata un pò ovunque. Tanti sono i cartelli caduti dai pali sia di segnali di divieto che di pericoli; non si contano i pali inclinati e in procinto di cadere. E poi, come già detto, una mano di bianco alle strisce pedonali non guasterebbe.