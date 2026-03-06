Passeggiata dei Bassotti 2026

Caserta si prepara a essere una delle protagoniste della Passeggiata dei Bassotti – Stagione 2026, l’evento firmato Sausage Walk Italia, che domenica 29 marzo 2026 aprirà ufficialmente l’ottava edizione con una partenza simultanea in 35 località tra Italia e Canton Ticino.

Anche Caserta risponderà presente con una passeggiata che promette colore, allegria e tante code scodinzolanti. L’appuntamento è alle ore 10:30 con ritrovo in piazza IV Novembre. Da lì il corteo attraverserà Corso Trieste, piazza Dante, via Mazzini, piazza Luigi Vanvitelli, via Gasparri e si concluderà in piazza Carlo III, toccando alcuni dei luoghi più rappresentativi della città.

A coordinare l’iniziativa a Caserta sarà Bianca Carannante, Alfiere SWI locale, che guiderà la passeggiata insieme alla sua inseparabile bassottina Luicilla, simbolo di un evento pensato per unire persone e animali nel segno della condivisione.

La Passeggiata dei Bassotti è ormai un grande incontro nazionale che coinvolge sempre più regioni: dalla Liguria alla Sardegna, passando per Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. La partecipazione è libera e gratuita, e il numero dei bassotti presenti resta una piacevole incognita: ciò che è certo è lo spettacolo di un lungo serpentone di zampette veloci e musi curiosi.

La formula è semplice e collaudata: percorsi approvati dalle autorità locali, sicuri e adatti alle zampe corte dei bassotti (ma aperti anche a cani di altre taglie), con foto di gruppo nei punti più iconici e momenti finali di saluti e scambio di contatti. L’organizzazione ha inoltre predisposto un kit dedicato ai cagnolini, completo dell’iconico papillon da collezione, diverso a ogni edizione.

L’acquisto del kit contribuirà a sostenere Bassotti… e Poi Più – ODV, Charity Partner dell’iniziativa, impegnata nella cura dei bassotti in difficoltà.

Sui social l’attesa cresce grazie alle cartoline realizzate con l’AI che ricordano l’appuntamento: per tutti, alle 10:30. Anche nel 2026, la Sausage Walk Italia si conferma la passeggiata più lunga d’Italia. E a Caserta, il 29 marzo, sarà impossibile non accorgersene.