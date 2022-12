Passeggiate aversane, gli allievi del liceo artistico ciceroni dell’evento

Sabato 17 dicembre gli allievi del liceo artistico di Aversa “Leonardo Da Vinci” hanno partecipato ad una gradevole passeggiata tra i luoghi della musica presso il Salone Romano, il teatro Cimarosa, Casa Cimarosa e la Chiesa di S.Audeno dove furono battezzati i due musicisti aversani Cimarosa e Jommelli. Presso lo sfarzoso “Salone Romano” il pubblico ha ammirato i prodotti artigianali di quanti hanno partecipato all’iniziativa “Artigiani a palazzo” (iniziativa promossa dall’associazione “ArteDonna”)

A fornire dettagliate spiegazioni sui siti già menzionati gli studenti delle classi seconde del corso D,C e G del Liceo artistico Aversa Leonardo da Vinci diretto dalla Dirigente Margherita Montalbano, che hanno aderito al progetto “Passeggiate Aversane” promosso dal dipartimento di storia dell’arte coordinato dalla prof ssa Rosalba Corvino, con la partecipazione delle docenti Maria Zaccariello e Maria Romanucci. Gli studenti un po’ emozionati davanti ad un pubblico adulto, hanno comunque dato prova di bravura e capacità. Ha seguito le visite la presidente di ArteDonna Rachele Arena, che ha promosso l’iniziativa, nell’ambito degli eventi del calendario natalizio con il Comune di Aversa. Il sito di palazzo della Valle è stato la chicca assoluta di questa visita. Ad occuparsene è stata la prof.ssa Rosalba Corvino, che ne ha illustrato la storia e la struttura architettonica: “il palazzo si trova a vico del Teatro una volta identificato con vico dei Bagni, difatti la zona della villa Comunale è più nota come “Orto dei Bagni”(toponimo dalle varie interpretazioni), identificata come Isolato 20 del PDR di Aversa da Guerriero, l’edificio forse di origine 500centesca, ha un carattere protonovocentesco, negli anni ha subito ristrutturazioni ed ampliamenti. Fu comprato nel 1755 dall’Ospedale dei Pellegrini dalle mani di Nicola D’Alterio, nella platea della Trinità infatti si legge che era collocato “di rimpetto alla piccola Chiesa di S. Audeno”, nel 1816 GB Ricci possedeva 3 bassi su strada, 3 interni e 8 camere su 2 piani come da atti catastali. Nei primi del 900 mentre veniva realizzata l’odierna Villa Comunale, il palazzo entrava nelle mani del Commendatore Vincenzo Della Valle proprietario del teatro Cimarosa e gestore fondatore del Cinema della Valle di via Presidio. Oggi è stato parzialmente venduto, una sua parte è dell’attuale proprietaria e artista Nicolina Della Valle; di forma trapezioidale l’edificio è in muratura come in uso ai tempi, interessante la scala ad unica rampa, con soletta ad arco rampante”.

È seguita la presentazione del ricco curriculum dell’artista che ha realizzato la mostra, autodidatta dal grande talento e vincitrice di premi artistici, la signora della Valle è autrice di ben due brevetti presso la Camera di commercio per le sue ceramiche uniche esportate in molti paesi europei. I presenti hanno potuto godere della bellissima vista dei pezzi ceramici unici, per poi gustare un piccolo buffet di accoglienza. È stata una piacevole serata, tanti sorrisi avvolti da un’atmosfera natalizia. Presenti il vice Preside del Liceo artistico prof. Nicola Russo, Don Carmine Schiavone responsabile Caritas, il consigliere Mariano Scuotri e l’assessore alla cultura Anna Sgueglia, che si è complimentata per la buona riuscita dell’evento.

”Ad accoglierci- ha affermato la prof. Rosalba Corvini-alla Chiesa di S. Audeno, nota come SS Trinità il parroco don Michele Salato sempre disponibile a tali iniziative, quest’ultimo si è congratulato con gli studenti ed i loro docenti. La Presidente di ArteDonna Rachele Arena soddisfatta dell’iniziativa afferma “continueremo con nuove proposte volte a valorizzare il nostro patrimonio culturale e i talenti aversani”