Il 1° Marzo 2026 alle ore 20:00 avrà luogo il secondo di una serie di appuntamenti dal titolo “Passi di tango…passioni regali” presso il Museo Campano di Capua in collaborazione con Capua il luogo della lingua festival. È un percorso narrativo e performativo che intreccia storia, sentimenti e arte, ambientato nelle suggestive sale del Museo Campano. Attraverso il racconto di tre celebri storie d’amore che hanno segnato la storia del Regno di Napoli, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio emozionale dove la parola storica è messa alla prova tango argentino. La Storia sta di fronte all’Evento dell’improvvisazione intima di due corpi che riportano in vita il noto nell’ignoto. Il passato che vive solo nel presente che ha la potenza di non farsi riassorbire e diviene generativo dell’esperienza vissuta con lo spettatore, come necessità di far accadere l’inatteso. “Passi di tango…passioni regali” al Museo Campano è un progetto che unisce storia e spettacolo, parola e corpo, memoria e emozione. Un’esperienza immersiva capace di trasformare il museo in un luogo vivo, dove le grandi passioni del passato tornano a vivere attraverso la danza e il racconto. Al termine dell’evento, il viaggio emozionale proseguirà con un momento di convivialità, in cui il pubblico potrà degustare le eccellenze delle Cantine Telaro e lasciarsi avvolgere dai raffinati aromi della cioccolateria Thokao, trasformando il museo in uno spazio di incontro e piacere sensoriale, dove storia, danza e gusto si fondono in un’esperienza indimenticabile. Improvvisazioni intime di Teresa Di Rauso e Nicola Di Foggia. Ingresso 3€. Prenotazione obbligatoria al 3520373767.